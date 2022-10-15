انتخاب محمد بن هادي الحسيني رئيساً للجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي

أنـتخب محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية رئسياً للجنة الــتنمية ضــمن المــنتدى الــوزاري لمجــموعــة الــبنك الــدولــي و الــذي يهــدف إلــى تـحقيق تـعاون واجـماع دولـي بـشأن الـقضايـا المـرتـبطة بـالـتنمية.

و سـتكون دورة الـرئـاسـة عـلى مــــدار عــــامــــين وســــيعمل الحسيني مــــع أعــــضائــــها مــــن الــــوزراء و مجــــلس مــــحافــــظي الــــبنك والــــصندوق الــــدولــــيين عــــلى اســــتكمال و ادارة بــــرامــــج الــــلجنة تــــجاه الــــتنمية الاقــــتصاديــــة المســــتدامــــة و الشاملة بهدف بناء وتطوير اقتصادات الدول النامية.

وتــوجــه الحسيني بــالــشكر لــلدول الأعــضاء والــبنك الــدولــي عــلى انــتخابــه رئــيسا لــلجنة الــتنمية لـــلعامـــيين الـــقادمين.. وأكـــد أن دولـــة الإمـــارات الـــعربـــية المتحـــدة تحـــرص عـــلى الـــتعاون مـــع شـــركـــائـــها الاســـتراتـــيجيين والمـــنظمات الـــدولـــية لـــتمكين اقـــتصادات الـــدول مـــن تـــحقيق تـــنميةشاملة ومستدامة على جميع الأصعدة.

تـضم لـجنة الـتنمية الـتي تـأسسـت فـي عـام 1974 وكـانـت تـعرف بـ " الـلجنة الـوزاريـة المشـتركـة لمجــلسي مــحافــظي الــبنك والــصندوق - 25 عــضواً عــلى المســتوى الــوزاري مــن وزارات المــالــية أو التنمية من أعضاء البنك والصندوق الدوليين.

تجــدر الإشــارة إلــى أن لــجنة الــتنمية تــمثل الــعضويــة الــكامــلة فــي مجــموعــة الــبنك وصــندوق الـنقد الـدولـيين كـما أن جـدول أعـمالـها يسـتند إلـى الـقضايـا والمـواضـيع الـتي يـوجـه بـها كـل مـــن رئـــيس الـــلجنة، ورئـــيس الـــبنك ومـــديـــر الـــصندوق والمـــجالـــس الـــتنفيذيـــة لـــلبنك والـــصندوق .

و تـــشمل الـــقضايـــا الـــتي تحـــرص الـــلجنة عـــلى الـــتباحـــث حـــولـــها مـــواضـــيع شـــامـــلة لـــدور مجــــموعــــة الــــبنك الــــدولــــي فــــي مــــواجــــهة الأزمــــات المســــتقبلية، والــــرقــــمنة والاقــــتصاد الأخــــضر والبيئة، والتجارة وسياسات الصناعة والفقر والقضايا الأخرى المتعلقة بالتنمية