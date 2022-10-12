بعد تدشينها في "جيتيكس".. 7 معلومات عن المركبة الذكية للمواقف في عجمان

دشن المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان الدكتور محمد أحمد بن عمير المهيري، المركبة الذكية للمواقف، وذلك على هامش مشاركة البلدية في معرض جيتيكس 2022.

وتنشر "الإمارات اليوم" أبرز المعلومات عن المركبة الذكية للمواقف على النحو التالي:

1- تهدف المركبة لإدارة المواقف بكفاءة وفعالية وإنجاز العمليات المرتبطة بها خلال ثوانٍ معدودة.

2- تستخدم في تفتيش المواقف.

3- تم تعزيزها بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

4- تساهم في تقليل زمن إنجاز المعاملة 99%.

5- تساهم في ترشيد النفقات التشغيلية بنسبة 80%.

6- تساعد على رفع مستوى دقة وكفاءة تدفق البيانات المدخلة بنسبة 98%.

7- تحقق استراتيجية إمارة عجمان بشأن التحول الرقمي الشامل في الإمارة.