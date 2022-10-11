«نقل عجمان» تطلق تطبيقاً ذكياً لإنجاز المعاملات

أطلقت هيئة النقل في عجمان، أمس، تطبيقها الذكي «TA-Digital» في متجري التطبيقات الذكية «أبل ستور» و«غوغل بلاي»، وذلك في إطار تجربة متكاملة للمتعاملين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم وخدماتهم في أي وقت وأي مكان، حيث يحتوى التطبيق على مجموعة من الخدمات الرقمية التي صممت وفقاً لمعايير الخدمة الحكومية المتميزة، وتعزز رؤية إمارة عجمان للتحول الرقمي الشامل.

وقالت مدير عام هيئة النقل بالندب، رشا خلف الشامسي، إن الهيئة تولي اهتماماً لتبني الخدمات الرقمية، وذلك عن طريق العمل على تطوير خدماتها بأحدث التقنيات الموجودة لرفع كفاءة التطبيقات الذكية وتصميم تجربة للمتعامل بشكل رقمي، وفقاً لسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية.

من جانبه أفاد مدير إدارة الدعم المؤسسي، عبدالرحمن سيف النعيمي، بأن التطبيق تم تطويره داخلياً من قبل فريق هيئة النقل الداخلي، سعياً من هيئة النقل لتمكين الكفاءات الوطنية في مجال تطوير البرمجيات والتطبيقات الذكية، حيث تتبنى الهيئة ثقافة تمكين المبرمجين المواطنين من خلال تنسيبهم للدورات التدريبية وتطوير مهاراتهم، ما يحقق المستهدفات المطلوبة.