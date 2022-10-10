محمد العلماء: ميزانية الاتحاد 2023-2026 خارطة طريق لدخول الخمسين الجديدة بكل ثقة

أكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور محمد سليم العلماء، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 وما تضمنته من مشاريع طموحة تشكل خارطة طريق لدخول الخمسين الاتحادية بكل ثقة وتفاؤل بما ينسجم مع توجهات الدولة في انطلاقتها نحو المستقبل بكل اقتدار وتعزيز ودعم مسيرتها التنموية في جميع القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية والخدمية، وزيادة قدرتها التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والدولي إلى جانب تحقيق رفاهية جميع أبناء المجتمع الإماراتي وتطلعاته نحو الريادة والبناء.

وأوضح محمد العلماء أن القطاع الصحي يأتي ضمن القطاعات الحيوية الأكثر أولوية ضمن ميزانية الاتحاد ما يجسد حرص قيادتنا الحكيمة على توفير وتطوير خدمات صحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على وضع الخطط التشغيلية المتوائمة مع هذه الميزانية وبما يتماشى مع تطبيق الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الصحية ويواكب التطورات والمتغيرات الصحية العالمية ويرسخ جاهزية منظومتنا الصحية من خلال تطوير ورفع كفاءة مختلف المرافق الصحية في الدولة وتزويدها بأحدث المعدات والمختبرات الطبية.