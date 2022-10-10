بلدية عجمان تستعرض مشاريعها الرقمية لرواد معرض جيتكس 2022

افتتحت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، يومها الأول لمشاركتها ضمن جناح حكومة عجمان في الدورة الـ 42 من معرض "جيتكس جلوبال"، بعرض مشاريعها الرقمية لجمهور المنصة، مبينةً أن الأيام القادمة ستشهد تدشين جملة من المشاريع الرقمية، طوال أيام المعرض التكنولوجي الأكبر والأكثر شمولاً على النطاق العالمي والذي تقام فعالياته خلال الفترة الواقعة من 10 إلى 14 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي هذا الصدد أوضحت مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية ورئيس لجنة معرض جيتكس للدائرة هند الشامسي، أن الدائرة تحرص في كل عام على وضع بصمتها في المعرض الذي يجمع العقول وكبرى الجهات والمؤسسات والشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التطبيقات والأنظمة التي تضمن جودة الحياة والارتقاء بكافة المجالات.



وتابعت الشامسي أن الدائرة تستعرض بجانب 11 جهة حكومية وخاصة في الإمارة، أبرز أهم الإنجازات التقنية والمبادرات والمشاريع الحالية والمستقبلية، لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وتأمين تجربة استثنائية للمتعاملين.



ودعت الشامسي زوار المعرض لزيارة المنصة والتعرف عن قرب على مزايا خدمات وتطبيقات الدائرة.



الجدير بالذكر أن معرض جيتكس يعد الحدث التقني الأهم عالمياً، والذي يسلط الضوء على أحدث الابتكارات فائقة التطور في عالم تكنولوجيا المعلومات من مختلف أنحاء العالم، كما ويتضمن في دورته الحالية تنظيم ورش عمل متطورة وجلسات تدريبية تخصصية.