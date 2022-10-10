نقل عجمان تطلق تطبيقاً ذكياً لإنجاز المعاملات الرقمية

أطلقت هيئة النقل في عجمان، اليوم، تطبيقها الذكي (TA-Digital) في متاجر التطبيقات الذكية (آبل ستور وجوجل بلاي)، وذلك في إطار تجربة مميزة ومتكاملة للمتعاملين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم وخدماتهم في أي وقت وأي مكان، حيث يحتوى التطبيق على مجموعة من الخدمات الرقمية التي صممت وفقاً لمعايير الخدمة الحكومية المتميزة، وتعزز رؤية إمارة عجمان للتحول الرقمي الشامل.

وقالت مدير عام هيئة النقل بالندب رشا خلف الشامسي، إن الهيئة تولي اهتماما لتبني الخدمات الرقمية وذلك عن طريق العمل على تطوير خدماتها بأحدث التقنيات الموجودة لرفع كفاءة التطبيقات الذكية وتصميم تجربة للمتعامل بشكل رقمي وفقاً لسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية.

من جانبه أوضح مدير إدارة الدعم المؤسسي عبدالرحمن سيف النعيمي، أن التطبيق تم تطويره داخلياً من قبل فريق هيئة النقل الداخلي، سعياً من هيئة النقل لتمكين الكفاءات الوطنية في مجال تطوير البرمجيات والتطبيقات الذكية، حيث تتبني الهيئة ثقافة تمكين المبرمجين المواطنين من خلال تنسيبهم للدورات التدريبة وتطوير مهاراتهم مما يحقق المستهدفات المطلوبة.