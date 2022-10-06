ضاحي خلفان وطلال بالهول والمري والمطروشي يتفقدون مستشفى "التداوي" بدبي

قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، يرافقه معالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني، بزيارة إلى مستشفى التداوي بدبي، بهدف الاطلاع على تجربتها الرائدة في الرعاية الصحية، التي تأسست بأيدي وطنية.

وشملت الزيارة جولة في كافة الأقسام والأجنحة، اطلعوا خلالها على خدمات المستشفى، المزود بأحدث الأجهزة الطبية، ويضم مختلف التخصصات العلاجية، والكوادر الطبية عالية المستوى التي تطبق أعلى المعايير العالمية في تقديم الخدمات الصحية.

وأثنى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على تجربة مجموعة "التداوي الصحية"، التي حققت نجاحاً كبيراً من خلال عياداتها في شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، لتقديم خدمات علاجية نوعية للموظفين، في مختلف التخصصات.

واقترح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، إنشاء صندوق تكافل صحي خيري بمستشفى تداوي، يستهدف جمع التبرعات من ذوي الأيادي البيضاء، الراغبين في عمل الخير، لتستخدم في دعم المعسرين، وغير القادرين على دفع نفقات العلاج.

من جانبه، عبر الفريق محمد أحمد المري عن اعتزازه بتجربة مستشفى تداوي، باعتباره مستشفى متميز يقدم خدمات صحية عالية المستوى لموظفي حكومة دبي، معتمدا على كوادر طبية مشهود لها بالكفاءة والخبرة.

إلى ذلك، قال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي إن مستشفى تداوي يعد نموذجا للمنشأة الصحية المتميزة، التي تستقبل المرضى وتوفر لهم كافة العلاج في مختلف التخصصات وفق أعلى المعايير الصحية، ما يسهم في الحد من سفر المرضى للعلاج في الخارج.

بدوره قال مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية أن المجموعة التي تأسست بأيد وطنية، نجحت خلال فترة قصيرة في تقديم نموذج طبي بمعايير عالمية، الأمر الذي عزز ثقة الكثير من المؤسسات الحكومية بمنشآتها، ومكنها من التوسع في عياداتها، فضلاً عن افتتاح أقسام تخصصية بالمستشفى.

وذكر أن مجموعة التداوي الطبية كان لها دور كبير خلال جائحة كورونا في دعم القطاع الصحي، حيث سخرت كافة إمكاناتها وطاقتها في مساعدة الجهود التي قادتها الحكومة في التصدي للجائحة.

ولفت مروان ناصر إلى أن المستشفى يقدم خدمات نوعية لموظفي حكومة دبي، ومنها الزيارات المنزلية والفحوص الطبية، واجراء الجراحات المعقدة، مشيرا الى أن المجموعة نجحت في تحقيق عوائد مالية كبرى، وأسهمت في تحقيق وفر مالي لحكومة دبي.

يشار إلى أن مجموعة التداوي الصحية، هي مجموعة وطنية، أسسها مروان إبراهيم ناصر، ويقدم كافة خدمات الرعاية الصحية التخصصية، تحت سقف واحد، وهي منشأة معتمدة من قبل اللجنة الدولية المشتركة، في معايير الجودة والتكنولوجيا وسلامة المرضى