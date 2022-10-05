المنتدى: أهمية دور الحكومات في دعم وتطوير الإعلاميين

أجمع مشاركون في منتدى الإعلام العربي في دورته العشرين، على أهمية الإعلام في إيصال الأصوات، كما أكدوا على أهمية دور الحكومات في دعم وتطوير الإعلاميين للنهوض بالإعلام العربي ومنافسة الوسائل الإعلامية العالمية.

وأكد مقدم برنامج «ديوان الملا»، الإعلامي محمد الملا، خلال جلسة «حرية الرأي والتعبير.. الوطنية أولاً»، أهمية احتواء الإعلاميين وإعطائهم الحرية في التعبير عن الرأي للنهوض بالإعلام ومكافحة التطرف، حيث أن بإمكان الإعلام العربي مستقبلاً أن ينافس أهم الصحف العالمية. من جانبه، أوضح الإعلامي في قناة «إم بي سي» مصطفى الآغا، خلال جلسة «قوة الكلمة»، أهمية الاختيار الصحيح للكلمة المعبرة لإيصال الرسائل الهادفة للجمهور من مختلف الفئات العمرية عبر المنصات الإعلامية المختلفة، وأكد أنه يحرص على إيصال رسائله من خلال الكلمات الموجزة والمباشرة التي تلامس الجمهور باختلاف أعمارهم، ووصف الإعلام بأنه «صوت مَن لا صوت له». وأضاف أن «الإعلام موهبة وليس وظيفة»، ومن أساسيات الإعلامي أن يكون حاضراً ومواكباً لجميع الأحداث والمستجدات المحلية والعالمية في مختلف المجالات وفي كل الأوقات.