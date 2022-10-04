اتفاقية تفاهم بين بلدية عجمان ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية لإنشاء حديقة ومجلس في الحميدية 2

أبرمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، لإنشاء حديقة ومجلس أحياء في منطقة الحميدية 2 بإمارة عجمان.

ووقع الاتفاقية بالإنابة عن دائرة البلدية بعجمان مدير عام الدائرة عبد الرحمن محمد النعيمي، فيما وقع بالإنابة عن مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية مدير عام المؤسسة صالح زاهر المزروعي، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين، وتضمنت الاتفاقية تأطير أوجه التعاون بين الطرفين لتنفيذ مشروع المجلس والحديقة لتعزيز دور مجالس الأحياء في تقديم نموذج حيوي للممارسات الاجتماعية في الإمارة، وتشجيع المجتمع والجهات الحكومية على الاستفادة من الشراكة المجتمعية بين الدوائر المختلفة لضمان استدامتها ونجاحها.

وأكد عبدالرحمن النعيمي أن الدائرة تسعى بتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة لمد جسور التعاون البناء مع كافة المؤسسات والجهات الرائدة في الدولة، لتنفيذ مشاريع نوعية يلمس أثرها جميع أفراد المجتمع، انسجاماً مع أهدافنا الاستراتيجية الرامية لجودة الحياة وسعادة كل فرد في الإمارة، مبيناً أن الحدائق هي أهم الأماكن الطبيعية التي يرتادها السكان طيلة أيام الأسبوع، وعليه عملت الدائرة وبالتعاون مع شركائها لزيادة عدد المساحات الخضراء، كما وتولي اهتماماً لافتاً بتوفير مجالس أحياء في مناطق الإمارة لتكون مكاناً حيوياً للالتقاء وعقد المناسبات المتنوعة .

ومن جهته أوضح صالح المزروعي أن المؤسسة وبتوجيهات من راعي المؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تحث على العمل بروح فريق واحد في جميع المجالات ومنها المجالات الخيرية والإنسانية التي تعتبر أهم الوسائل لخدمة المواطنين، دأبت المؤسسة على المشاركة والمساهمة الفاعلة في دعم المشاريع التي تُعنى برفاهية المواطنين، ولذلك كان قرار المؤسسة بتوقيع هذه الاتفاقية مع دائرة البلدية بعجمان، موضحاً أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة عمل المؤسسة لإنشاء المشاريع المجتمعية للمواطنين وضمن جهودها لتوفير الاحتياجات الضرورية في المجتمع.

وأضاف صالح أن التواصل والتعاون ظل قائماً ومستمراً بين المؤسسة ودائرة البلدية في عجمان على مدى السنوات الماضية وحتى الأن، وهي من القيم المؤسسية التي تنتهجها المؤسسة بالتعاون مع الدوائر والهيئات الحكومية وتساهم في تنفيذ الاستراتيجيات التطويرية للمجتمع الإماراتي وخدمة الوطن، وعليه دعمنا تنفيذ مشروع إنشاء الحديقة والمجلس في منطقة الحميدية 2 انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية وحرصنا على توفير كافة مقومات السعادة والرفاهية للجميع.

تجدر الاشارة إلى أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية نفذت خلال الأعوام الماضية عددا من مشاريع مساكن المواطنين بواقع 60 مسكناً في كل إمارة من إمارات الدولة المختلفة التي منها مشروع مساكن المواطنين في عجمان.