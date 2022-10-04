براءة

لم يحصل مستأجر على براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه الشارقة، على الرغم من مرور 10 أيام، خلافاً للمدة القانونية وهي خمسة أيام عمل، وحين سأل المكتب المعني عن السبب، لم يجد إجابة، لكنّ موظفاً أبلغه بإمكانية الحصول عليها خلال ثلاثة أيام أخرى إذا قدّم طلباً عاجلاً ودفع 200 درهم! علماً أن المكتب العقاري الذي يتعامل معه المستأجر يصرّ على خصم كل تلك المدة من التأمين مع أنه أخلى الشقة فعلياً منذ أسابيع.

بطء

اشتكى قراء تعمد بعض السائقين قيادة مركباتهم ببطء في الشوارع السريعة ما يعرضهم للخطر، إذ تتكدس المركبات خلفهم بشكل مفاجئ ويجعلها معرضة للاصطدام من الخلف، خصوصاً مع صعوبة التجاوز في الشوارع السريعة.

أسعار

لاحظ قراء، وجود تفاوت لافت في أسعار المنظفات ومعطرات الغسيل، مؤكدين أن الفارق السعري للمنتج ذاته المعروض في منافذ البيع الكبرى، وأخرى مصنفة ضمن فئة «مراكز التوفير» يصل أحياناً إلى ضعف القيمة.

تقليد

يشتكي متسوقون انتشار بيع مستلزمات الهواتف المحمولة المقلدة في العديد من المحال، لاسيما البطاريات، على الرغم من زعم البائعين أنها أصلية، إذ يتبين ذلك بعد أيام من الاستخدام وتعرضها للعطل.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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