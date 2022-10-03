حاكم الشارقة يوجه بمكرمة لكبار السن بسوق العرصة

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمكرمة للمواطنين من فئة كبار السن الذين يمتلكون محالاً تجارية في سوق العرصة بالشارقة.

وأوضح المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" أحمد القصير، عبر برنامج الخط المباشر، أن المكرمة تتضمن بالإضافة إلى الإعفاء من الإيجارات- وهو الأمر المعلن عنه من قبل- التكفل بالديكور الكامل لمحالهم، والتي يبلغ عددها بين 10 إلى 11 محلاً، فضلاً عن باقي الأمور من بضاعة وغيرها، تسهيلاً عليهم للبدء في مزاولة أعمالهم مباشرة.

وأشار المدير التنفيذي لـ"شروق"، إلى أنهم بدأوا بالفعل التواصل المباشر مع أصحاب المحال لإبلاغهم بتلك المكرمة لتسهيل عملهم والبدء به على الفور.