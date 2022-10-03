موارد الشارقة تعلن عطلة المولد النبوي الشريف للدوائر الحكومية

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عطلة المولد النبوي الشريف لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، يوم السبت 8 أكتوبر 2022م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر 2022م، مع مراعاة الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة.

وبهذه المناسبة السعيدة رفعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة.