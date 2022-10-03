ملتقيات خدمات الإمارات تبحث 190 مبادرة تحولية ومبتكرة

عقدت حكومة دولة الإمارات ملتقيات خدمات الإمارات بمشاركة أكثر من 140 قيادياً حكومياً ومتخصصاً في مجال الخدمات، يعملون ضمن فرق عمل لتبادل الأفكار والخبرات، وصياغة رؤية أفضل لمنظومة الخدمات الحكومية، التي بحثت ما يزيد على 190 مبادرة تحولية ومبتكرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتسريع وتيرة العمل، وتطوير الخدمات لتسهيل حياة الناس، وتعزيز جهود تطوير منظومة الخدمات الحكومية.

وسعت الملتقيات التي شملت ملتقى رواد خدمات الإمارات وحلقات الخدمات 2022، وأقيمت على مدى يومين، إلى تعزيز تبادل الأفكار، وابتكار الحلول للارتقاء بالخدمات وباقات الخدمات وقنوات الخدمة ذات الأولوية في حياة الإنسان، والتي تبدأ بالولادة، وتستمر لتغطي جميع المراحل العمرية، ما يلبي احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم المستقبلية، وينعكس إيجاباً على مجتمع دولة الإمارات، ويحقق رخاءه، ويدعم جهود تقديم تجربة خدمات متكاملة وفعالة.

وعقدت خلال أعمال اليوم الثاني للملتقيات «حلقات الخدمات 2022»، التي ركزت على تصميم باقات خدمات مبتكرة، تغطي أربعة محاور رئيسة، هي الأسرة والطفولة، الشباب والعمل، الصحة والحياة، وتمكين بالمجتمع، والتي عملت عليها فرق متخصصة في مجال تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، وبحثت آليات تقييم الخدمات وتحديد الاتجاهات، ووضع إطار عمل للخدمات، يرتكز على إشراك كل المعنيين من الأفراد والمؤسسات في التطوير المستمر للخدمات.

وأكد رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، محمد بن طليعة، أن الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حريصة على تطوير العمل الحكومي، وابتكار جيل جديد من الخدمات، يقوم على الحلول الاستباقية، وتبني التكنولوجيا في تقديم خدمات متكاملة وفعالة، للارتقاء بمستوى الأداء، بما ينعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع، وأن ملتقى رواد خدمات الإمارات يجسد جهود الحكومة في توجيه فرق العمل المعنية بالخدمات في الجهات الحكومية نحو تسريع وتيرة العمل والإنجاز، والتركيز على الخدمات الأكثر ارتباطاً بحياة الناس، وإتاحة الفرص لهم للمشاركة في تصميم التوجهات الجديدة لمنظومة الخدمات.

وأسهم ملتقى رواد خدمات الإمارات في تعزيز التواصل بين رواد خدمات الإمارات وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وتمكين القدرات البشرية المتخصصة في مجال الخدمات للارتقاء بمستوى الخدمات ونشر تطبيقاتها الرائدة عالمياً، حيث ركزت فرق عمل رواد خدمات الإمارات التي شاركت في الملتقى على بحث أكثر من 40 مبادرة تحولية ذات أثر بالغ على حياة الأفراد، بهدف إنجازها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.