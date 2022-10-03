شرطة الشارقة تقدم خدمات للمتعاملين في مكان وجودهم

دشن قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، بمقر القيادة، مركبة مركز الخدمات المتنقلة، بهدف تقديم خدمات استباقية للمتعاملين في مكان وجودهم، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين، وبالتوافق مع استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأكد الشامسي أن المركز يأتي استكمالاً للخطط التي وضعتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بأن تكون محطات تقديم الخدمات المرورية والجنائية منتشرة في كل المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة، للتسهيل على المتعاملين إنجاز معاملاتهم المختلفة دون الحاجة للتردد على مراكز الخدمة، وتقديم أفضل الخدمات لهم في مكان وجودهم.

ومن جانبه، قال مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، المقدم خالد محمد الكي، إن المركبة مجهزة بكل الأنظمة الذكية التي تواكب تطورات العصر، وستعمل على تقديم خدمات استباقية للمتعاملين في مكان وجودهم، متمثلة في الخدمات المرورية والجنائية المتنوعة، وتشمل فحص النظر وتجديد رخصة القيادة، وعدداً من المعاملات التي تخدم فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إلى جانب عدد من الخدمات الجنائية المتعلقة بفتح البلاغات.