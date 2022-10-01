السبت 8 أكتوبر إجازة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية

تقرر أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية، يوم السبت 8 أكتوبر 2022، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 10 أكتوبر.

جاء ذلك في التعميم الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية، والذي اعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، ومنها عطلة المولد النبوي الشريف.