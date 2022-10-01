«دفاع مدني أبوظبي» تتفقد إجراءات الوقاية والسلامة في المدارس

نفذت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، زيارات تفتيش ميدانية لعدد من المدارس في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الوقاية والسلامة الخاصة بحماية الأرواح والممتلكات، وذلك ضمن جهودها في زيادة الوعي والحد من وقوع الحوادث وتفاديها.

وتضمنت الزيارات إجراء الفحص على أجهزة الإنذار ومكافحة الحريق، وتقديم الإرشادات الوقائية الضرورية والنصائح المهمة للحماية والوقاية من الحوادث، وتعريف الهيئات التدريسية والعاملين في المدارس بأجهزة الإنذار والمكافحة، مما يشمل الطفايات وكواشف الدخان وطرق استخدامها لمكافحة الحريق والحد من انتشاره.

واطلعت الهيئة خلال الزيارة على خطط الإخلاء المعتمدة في المدارس في حال حدوث طارئ.

ودعت إلى تقديم إرشادات حول متطلبات واحتياجات سلامة الطلبة، والتأكد من إلمام جميع الطلبة وموظفي الهيئة التدريسية بالمتطلبات التي تضمن سلامة الأرواح والممتلكات.