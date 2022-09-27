جرت لسموه مراسم استقبال رسمي و شعبي .. محمد بن زايد يصل إلى قصر العلم بمسقط

جرت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مراسم استقبال رسمية و احتفاء شعبي لدى وصول سموه إلى قصر العلم العامر .. يرافقه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.

و رافق موكب صاحب السمو رئيس الدولة لدى وصوله إلى بوابة قصر العلم العامر مئات من الخيالة السلطانية والحرس السلطاني.

و قدمت العديد من الفرق الشعبية العمانية أهازيجها الشعبية ولوحاتها الفنية وعروضها التراثية ابتهاجا بزيارة سموه التي حظيت باهتمام شعبي كبير حيث اصطفت الحشود من أبناء عمان الشقيقة لتحية سموه و التعبير بحفاوة عن سعادتهم بالزيارة ملوحين بأعلام البلدين الشقيقين و مرددين عبارات الترحيب الأخوي و المحبة و المودة التي يكنونها لسموه و دولة الإمارات وشعبها.

ثم اصطحب جلالة السلطان هيثم بن طارق أخاه صاحب السمو رئيس الدولة إلى منصة الشرف حيث عُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات و سلطنة عمان و أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة سموه للسلطنة.. بعدها تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثلة من حرس الشرف.

ثم صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار مستقبليه .. فيما صافح جلالة السلطان هيثم بن طارق الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة.