رئيس الدولة يصل إلى مسقط .. وسلطان عمان في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم إلى العاصمة مسقط في زيارة دولة إلى سلطنة عمان الشقيقة تستمر يومين .. تلبية لدعوة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.

وكان صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله المطار السلطاني الخاص في مسقط.

وكانت طائرات حربية تابعة للسلاح السلطاني قد رافقت.. طائرة صاحب السمو رئيس الدولة لدى دخولها أجواء السلطنة احتفاء بقدوم سموه.

وفي استراحة قصيرة في المطار تبادل الجانبان الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

يرافق سموه وفد يضم.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة و معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة و معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة و معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي جبر محمد السويدي وزير دولة في ديوان الرئاسة و سعادة محمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان وسعادة محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة القابضة و اللواء الركن خليفة راشد جمعة الهاملي المرافق العسكري لصاحب السمو رئيس الدولة.

و كان في الاستقبال .. صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطـان وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيـد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وصاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد، المبعوث الخاص لجلالة السلطان وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني (رئيس بعثة الشرف) ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وزير المكتب السلطاني ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية و معالي السيـد بدر بن حمد البوسعيدي، وزيـر الخارجية ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي، رئيس المكتب الخاص و معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل و الاتصالات وتقنية المعلومات ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن و سعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات.