فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم خادم الحرمين باليوم الوطني

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، برسالة تهنئة إلى حرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين، والدة سمو ولي العهد، كما بعثت برسالة إلى حرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونصت رسالة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين، على: «يطيب لي أن أرفع لسموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يديم للمملكة العربية السعودية مزيداً من التقدم والنماء والازدهار والأمن والاستقرار والعزة والمنعة في ظل القيادة المستنيرة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عھده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وإنه ليسعدني أن أجدد اعتزازي بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة في ظل القيادة الحكيمة في الدولتين الشقيقتين، داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن يحفظكم بعين رعايته التي لا تنام، وأن يُعيد هذه المناسبة الوطنية المجيدة وأمثالها عليكم وعلى شعبكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة. إنه سميع مجيب الدعاء».

كما نصت رسالة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود، على: «يسعدني أن أتقدم إليكم بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ92 لبلادكم العامرة، هذه الذكرى المجيدة التي تحيي في الأذهان والعقول تاريخ المملكة العربية السعودية المشرف ونهضتها الحضارية العظيمة، في ظل القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة السديدة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما أود أن أعرب عن اعتزازنا بما يجمع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من أخوة راسخة، ومحبة دائمة، وتعاون مشترك. وبهذه المناسبة العطرة، نسأل الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يديم على بلادكم الخير والأمن والأمان والتقدم والرخاء».