محمد بن راشد يهنئ المملكة العربية السعودية بيومها الوطني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر: أهنئ المملكة.. وأهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.. وأدعو الله أن يديم عليهم الخير.. للمملكة وشعبها مشاعر حب في قلوبنا.. هم أهلنا وأخوتنا.. ونفخر بتلاحمنا.. فخيرنا معا.. وعزّنا معا.. وحاضرنا ومستقبلنا معاً أبداً بإذن الله..