سيارات

اشتكى عدد من أصحاب المركبات من الارتفاع الكبير في أسعار قطع الغيار وتكاليف الصيانة في الكراجات والورش في المناطق الصناعية بشكل مبالغ فيه، علماً بأن غالبيتها يعاني نقص المهارات الفنية اللازمة لإصلاح الأعطال.

رسوم

شكا عملاء لوكلاء سيارات، فرض رسوم حجز لسياراتهم تصل إلى 1000 درهم غير مستردة، حتى في حال عدم التزام الوكيل بالموعد المحدد للتسليم، معتبرين هذه الخطوة نوعاً من الاستغلال غير المبرر، حيث لا دخل لهم في تأخر الشحنات.

مكيّف

شكا ذوو طلبة في مدرسة خاصة في الشارقة، تكرار تعطل نظام التكييف بالحافلة، أثناء عودة الطلاب إلى منازلهم، ما يعرض أبناءهم لمشكلات صحية كبيرة، مطالبين الجهات المعنية بفرض عقوبات مشددة على المدارس التي تهمل صيانة حافلاتها.

مطاعم

أفاد متعاملون بأن مطاعم في دبي رفعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة بنسب تراوح بين 15 و20% دون أي مبرر، مع استمرار تقديم الخدمة نفسها، مطالبين بإعادة النظر في الزيادة، وتكثيف حملات الرقابة من قبل الجهة المعنية.

أسعار

اشتكى عدد كبير من المستهلكين من الارتفاع المتواصل في أسعار المواد التموينية والخضار والفواكه في المجمعات الاستهلاكية، حتى المحلية منها، ما يرهق ميزانيات الأسر أكثر، مطالبين بضرورة تدخل الجهات الرقابية لمحاولة الحد من هذه الزيادات المتواصلة.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم مرفقاً بصورة حال توافرها.

0502299551

sekeek@emaratalyoum.com