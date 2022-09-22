شرطة أبوظبي تستبدل المخالفات البسيطة برسائل تحذيرية

أفادت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بأن مبادرة «استبدال المخالفات المرورية البسيطة برسائل تحذيرية» للسائقين المخالفين، تعد أداة توعية لتنبيههم، مؤكدة حرصها على تعزيز وعي الأفراد وسائقي المركبات، انطلاقاً من دورها نحو تعزيز السلوكات الإيجابية، وبما ينعكس على مواصلة الارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة.

ووجهت شرطة أبوظبي 25 ألفاً و383 رسالة تنبيهية لسائقي المركبات، بدلاً من المخالفات المرورية، خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحة أن مبادرة «استبدال المخالفات المرورية البسيطة برسائل تحذيرية» للسائقين المخالفين، تعد أداة توعية، لتنبيه المخالفين بأهمية اتباع الأنظمة المرورية، ومراجعة السلوكات الخطأ، والتي قد تؤدي إلى ارتكاب مخالفات، والإضرار بسلامة الأرواح والممتلكات.

وأفاد مدير مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية، العميد محمد ضاحي الحميري، بأن المبادرة تهدف إلى تعزيز الإيجابية لدى سائقي المركبات، وإتاحة الفرصة لهم لمراجعة سلوكهم المروري، واتباع التعليمات التي تضمن لهم قيادة آمنة. وأكد حرص شرطة أبوظبي واهتمامها برفع مستوى السعادة لدى المتعاملين، مع الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق.