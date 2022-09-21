بلدية دبا الفجيرة تعالج 153 شكوى ارتفاع أسعار سلع

كشفت بلدية دبا الفجيرة عن حل ومعالجة 153 شكوى من مستهلكين في المدينة والمناطق التابعة لها تتمثل في ارتفاع أسعار سلع ومنتجات، مشيرةً إلى أنها قامت بضبط محال تتلاعب بالأسعار وترفض إصدار الفواتير للمستهلكين.

وأفاد مدير البلدية، المهندس حسن اليماحي، بأن إدارة التراخيص التجاري وقسم حماية المستهلك تمكنا من إصدار 32 إنذاراً ومخالفة بحق أصحاب أنشطة تجارية، بسبب الغش التجاري وبيع سلع مقلدة مغشوشة وسلع بسعر مخالف للسعر الأصلي، بالإضافة للامتناع عن إصدار فواتير الشراء للمستهلكين وعمل تنزيلات بدون تصريح صادر من البلدية.

وأكد أنه تمت مصادرة 1194 سلعة مقلدة ومغشوشة من غيار المركبات وفلاتر زيت وهواء، لافتاً إلى أن حماية المستهلكين ومكافحة جميع أنواع الغش التجاري في الأسواق، هي من الأوليات الرئيسة التي تهتم بها البلدية، مشدداً على أهمية التزام الجميع بالأسعار المعلنة، وعدم رفع الأسعار واستغلال الجمهور، إضافة إلى ضرورة التأكد من ممارسة الأنشطة وفق التصاريح والرخص الممنوحة والالتزام بالعروض الترويجية الحقيقية، وعدم إجراء عروض وهمية لجذب الجمهور، إلى جانب توعية المستهلكين بكيفية التواصل مع البلدية لإيصال الشكاوى والمقترحات عن المنشآت المخالفة لتوفير بيئة استهلاكية آمنة.

وقال اليماحي إن للمستهلكين دوراً فعالاً في رصد المحال المخالفة والظواهر السلبية التي تستغل فيها بعض المنشآت لتحقيق مصالحها عبر إبلاغهم الفوري عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الاتصال على رقم (‪092443399‬).‬