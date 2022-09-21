رئيس الدولة يتسلّم رسالة خطية من رئيس جنوب إفريقيا

تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، رسالة خطية من سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة، تتصل بعلاقات البلدين وفرص تنميتها وتوسيع آفاقها إلى مجالات أرحب بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر البحر في أبوظبي مستشار رئيس جنوب إفريقيا ومبعوثه الخاص الدكتور بيجاني شاوكي، الذي نقل إلى سموه تحيات الرئيس سيريل رامافوزا، وتمنياته لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المبعوث الخاص لفخامة سيريل رامافوزا تحياته إلى رئيس جنوب إفريقيا، متمنياً لبلاده وشعبها اطراد التقدم والنماء. وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وإمكانات دفعها إلى الأمام على جميع المستويات، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية التي تخدم جهود التنمية في البلدين.