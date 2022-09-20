“فريق إكسبو” يشارك عرضاً ملهماً أمام قادة الدول والحكومات في مقر الأمم المتحدة

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقطع فيديو عرضه فريق إكسبو دبي أمام قادة الدول والحكومات في مقر الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

وأكد صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه الرسمي على شبكة “تويتر” أرفقها مع الفيديو: جزء من رسالة الإمارات في الأمم المتحدة للمساهمة في إنقاذ كوكب الأرض ومستقبله..

ويحاكي العمل الإبداعي العروض المؤثرة والهادفة التي قُدمت على قُبة ساحة الوصل خلال إكسبو 2020 دبي وألهمت الملايين من البشر.

وتمثل هذه المساهمة التاريخية من فريق مدينة إكسبو دبي التزاماً بمواصلة روح إكسبو 2020 كجهة داعية ومساهمة في دفع التقدم في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم، ودعم رؤية والتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة لعام 2030.