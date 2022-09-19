رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في قصر الوطن اليوم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد للدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالسفراء.. متمنياً لهم التوفيق في العمل على دفع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولهم الشقيقة والصديقة إلى الأمام في مختلف المجالات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات حريصة على تعميق علاقاتها مع مختلف دول العالم على قاعدة الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة والعمل من أجل التنمية والرخاء للشعوب بجانب دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبهم نقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات رؤساء دولهم وقادتها، وأمنياتهم الصادقة لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وعبر السفراء الجدد عن سعادتهم بالعمل في دولة الإمارات وحرصهم على تعزيز علاقات بلدانهم معها على جميع المستويات.

حضر مراسم تسلم أوراق اعتماد السفراء..الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وشملت قائمة السفراء الجديد الذين تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أوراق اعتمادهم كلاً من .. سعادة فيرناندو فيجيرينهاس، سفير جمهورية البرتغال، وسعادة يعقوب كاسبر سلاويك سفير جمهورية بولندا، وسعادة راموناس دافيدونيس، سفير جمهورية ليتوانيا، وسعادة عبد العزيز أكولوف سفير جمهورية أوزبكستان، وسعادة تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية، وسعادة انتونيس اليكساندريدس، سفير جمهورية اليونان، وسعادة عبد الرحمن أحمد خالد شرفي سفير جمهورية السودان، وسعادة بوغدان أوكتافيان باديكا سفير جمهورية رومانيا وسعادة خوسيه أغويرو أفيلا سفير جمهورية الباراغواي، وسعادة قرنق قرنق دينج سفير جمهورية جنوب السودان، وسعادة دمترو سينيك سفير جمهورية أوكرانيا، وسعادة باتريسيو ديازبروغتون سفير جمهورية تشيلي، وسعادة ناتاليا المنصور سفيرة جمهورية سلوفينيا، وسعادة الكساندار شونفلدار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة أنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا، وسعادة سيفيسو ملاندوفو، سفير مملكة إي سواتيني، وسعادة أليسون ميلثون سفير جمهورية إيرلندا، وسعادة أندرس بيارن هانسن سفير مملكة الدنمارك، و ويلي البيرتو سفير جمهورية غواتيمالا، وسعادة ماري نجيكا أوبومبو، سفيرة جمهورية الكونغو الديموقراطية.