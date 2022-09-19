تسجيل "خوارزمية ذكية" في أبوظبي لتعزيز مناعة الأغنام ضد الطاعون

سجّلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية "خوارزمية ذكية" للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة، ضمن حقوق المصنفات الفكرية المكتوبة لدى وزارة الاقتصاد، والتي تم العمل على تطويرها بهدف تعزيز محور الأمن الحيوي من خلال توجيه حملات التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة لتعزيز المناعة لدى الماعز والضأن.

وأوضحت الهيئة أن ورقة العمل التي تم تسجيلها ضمن حقوق الملكية الفكرية، ركّزت على المنهجية المتبعة في تطوير الخوارزمية، حيث تم اتباع منهجية قياسية لاستخراج البيانات وتحليلها من خلال فهم متطلبات وتحديات قطاع الثروة الحيوانية، وفهم البيانات الخاصة بتطوير الخوارزمية، وتنقيح البيانات والتأكد من دقتها وترابطها في الأنظمة، وذلك بهدف إعدادها لمرحلة التحليل والتي يتم من خلالها تحليل البيانات الخاصة بالثروة الحيوانية المتوفرة في أنظمة تسجيل وترقيم الحيوانات بالهيئة، وربطها بالمعايير الخاصة بعمليات حملات التحصين، ومن ثم تطوير الحلول المناسبة لذلك، والتي نتج عنها تطوير خوارزمية تساهم في توجيه هذه الحملات وفقاً للمعايير المتبعة في حملات التحصين.

وذكرت الهيئة أن الخوارزمية ساهمت خلال العامين الماضيين في توجيه حملات التطعيم للعزب المستهدفة للتحصين مما أدى إلى تحقيق نتائج ناجحة في زيادة نسبة أعداد الحيوانات التي يتم تطعيمها للمرة الأولى بحوالي52% عن حملات التطعيم السابقة، مما سيساهم في تخفيض معدلات الوفيات بين الحيوانات، بالإضافة إلى رفع كفاءة نظام تسجيل الحيوانات، حيث ارتفعت نسبة ترقيم الحيوانات من 35% إلى 48% بعد تطبيق استخدام الخوارزمية. كما ساهمت الخوارزمية في تقليل مدة التحصين من 70 يوم عمل إلى 30 يوم للأطباء البيطريين، وذلك في إطار ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية لدى الهيئة.

الجدير بالذكر أن تطوير هذه الخوارزمية يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، حيث تم البدء في استخدامها ضمن عمليات التحصين في الهيئة منذ العام 2020.