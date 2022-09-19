5 شروط للاستفادة من خدمات «سعود بن راشد لرعاية مشاريع الشباب»

حدد برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب في أم القيوين، خمسة شروط للانتساب للبرنامج والاستفادة من خدماته، إذ يقدم البرنامج دعماً كاملاً للأعضاء دون فرض أي رسوم على العضوية أو الورش والدورات التدريبية، ويركز البرنامج على دعم المشاريع المبتكرة والمتطورة التي تخرج عن الطابع التقليدي بهدف تغطية الاحتياجات الاقتصادية للإمارة.

وأوضح البرنامج وفقاً للشروط التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه يجب أن يكون المشروع المقدم مملوكاً بالكامل ومداراً من قبل مواطني الدولة، وأن يكون مقر المشروع في إمارة أم القيوين، وأن يكون المشروع مجدياً اقتصادياً، وألا يتجاوز عدد الرخص المملوكة لكل من مقدم الطلب والشركاء ثلاث رخص فعالة في الإمارة، وألا يتجاوز عدد الرخص المنتسبة للبرنامج رخصتين.

وأضاف أن المستفيد سيحصل على مزايا وتسهيلات بعد موافقة اللجنة المعنية على المشروع، كما يحصل العضو على امتيازات عدة، منها الإعفاء من رسوم إصدار الرخصة التجارية ورسوم عضوية غرفة أم القيوين لمدة تحددها اللجنة حسب نوع المشروع.

وأشار إلى أن العضو سيحصل على مميزات عينية منها دورات تدريبية في شتى المجالات والمشاركة في الفعاليات التي تقام من قبل غرفة أم القيوين، وعلى الدعاية والإعلان والترويج، وتابع أنه توجد أربع خطوات يجب على مقدم الطلبة تقديمها للاستفادة من خدمات البرنامج.

وذكر أن الخطوات تبدأ بتقديم طلب التسجيل، وعليه تقوم إدارة البرنامج بمقابلة صاحب المشروع ومناقشة أفكاره، كما ستقوم اللجنة مع صاحب المشروع بعمل دراسة جدوى اقتصادية، وفي حال التأكد من دراسة المشروع بجدواه الاقتصادية يتم البدء بإجراءات لاحقة لانتساب المشروع لعضوية البرنامج.

• المستفيد يحصل على مزايا وتسهيلات بعد الموافقة على مشروعه، منها الإعفاء من رسوم إصدار الرخصة التجارية.