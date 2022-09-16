عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة الداخلية في إسرائيل

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أيليت شاكيد وزيرة الداخلية في إسرائيل.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى دولة إسرائيل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأطر التعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الأمنية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن هذه الزيارة التي تأتي تزامنا مع احتفال البلدين بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي من شأنها أن تفتح آفاقا أرحب للتعاون الثنائي بين البلدين لما فيه مصلحة شعبيهما وشعوب المنطقة.

من جانبها رحبت أيليت شاكيد بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكدة على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.