مطار الشارقة يحصل على اعتماد "برنامج اعتماد تجربة المتعاملين في المطار"

حاز مطار الشارقة على اعتماد "برنامج اعتماد تجربة المتعاملين في المطارات"، بعد إتمامه المتطلبات اللازمة للمستوى الأول من البرنامج، ليصبح واحداً من بين 8 مطارات فقط في الشرق الأوسط حاصلة على الاعتماد، وهو برنامج الاعتماد الوحيد عالمياً الذي يوفر رؤية شاملة لإدارة تجربة المتعاملين في قطاع الطيران.

جاء هذا الاعتماد نتيجة النظام المتكامل الذي يديره مطار الشارقة في سبيل ضمان رضا المتعاملين، إضافةً إلى المبادرات التي ينفّذها، كمبادرة "لأننا نهتم" واستطلاعات برنامج "جودة خدمة المطار ASQ"، والتي تسعى لتعزيز مشاركة المتعاملين في تقديم اقتراحاتهم وتوقعاتهم ومبادراتهم لإحداث تغيير ما أو تطبيق فكرة مبتكرة يشعرون بأهميتها ضمن عمل المطار.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي إنّ تجربة المتعامل لها الأولوية في كل أعمال ونشاطات المطار، ويشكل رضا المتعاملين محور صياغة الخطط ورسم الأهداف ولتحقيق ذلك، يقوم المطار بفتح جسور التواصل مع المتعاملين ومعرفة احتياجاتهم وتوقعاتهم، ومن ثم اختبار تجاربهم بشكل دوري عن طريق قياس مدى رضاهم"، مشيراً إلى سعي الهيئة الدائم لتوفير تجربة سفر آمنة ومميزة للجميع".

وأضاف أن حصول المطار على هذا الاعتماد يأتي كنتيجة طبيعية لتحقيق متطلباته، ضمن أرقى معايير الجودة والرفاهية التي يطبّقها، والأهداف الاستراتيجية التي يعمل دوماً على تطويرها وقياس نتائجها لتحسين تجارب المتعاملين.

واستلم الجائزة خلال القمة العالمية لتجربة المتعامل المقامة في مدينة كراكوف بجمهورية بولندا برعاية مجلس المطارات الدولي بالإضافة إلى تسلمه جائزة "أفضل مطار في تقديم خدمة مميزة للمتعاملين" في الشرق الأوسط، ضمن فئة المطارات التي تتراوح طاقتها الاستيعابية بين 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً والتي أعلن عنها خلال شهر مارس 2022.

يذكر أن مطار الشارقة يقدّم أبرز الخدمات الرائدة في خدمة المتعاملين، كخدمات السفر الذاتية والبوابات الذكية ومكتب الاستعلامات الذكي ويوفّر لهم عدّة قنوات للتواصل ومشاركة آرائهم وافكارهم، مثل الاستبيانات الموزّعة في أرجاء المطار، إضافة إلى تقديم المقترحات والشكاوى عن طريق البريد الالكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي.