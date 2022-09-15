تحذير من بلدية الشارقة لمالكي المركبات والدراجات النارية المحجوزة أكثر من 6 أشهر

وجهت بلدية مدينة الشارقة تحذيراً لمالكي المركبات والآليات والدراجات النارية العادية المحجوزة لديها لمدة تزيد عن 6 أشهر دون القيام بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها.

ودعت البلدية في منشور لها عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مالكي المركبات والآليات والدراجات النارية العادية المحجوزة لديها لمدة تزيد عن 6 أشهر دون القيام بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها بضرورة مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش بالصناعية الخامسة خلال 4 أيام من تاريخ نشر الإعلان للعمل على إزالة أسباب الحجز واستلام المحجوزات.

وأكدت البلدية أنه في حال عدم القيام بذلك ستضطر إلى بيعها بالمزاد العلني بعد انقضاء المهلة المذكورة بتاريخ 19 سبتمبر 2022، وحددت رمزاً كودياً عبر صفحاتها الرسمية لمسحه والاطلاع على قائمة المركبات المحجوزة لديها.