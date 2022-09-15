خدمة الأمين تنظم ملتقى «مخاطر الألعاب الإلكترونية»

أعلنت خدمة الأمين عن تنظيم «ملتقى الأمين»، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، بعنوان «التحديات والمخاطر الأمنية في الألعاب الإلكترونية»، يوم 19 من سبتمبر الجاري، في ظل مساعي الخدمة لتوفير الحماية اللازمة للأطفال والمراهقين من السلبيات والمخاطر التي تهددهم من خلال هذه الألعاب.

ويهدف الملتقى إلى الكشف عن مخاطر الألعاب الإلكترونية، ودرجة استعداد وتعاون الجهات الأمنية مع الشركات المطورة لهذه المنصات، للحد والكشف المبكر عن المخاطر.

وأفادت الخدمة بأن هناك ضرورة ملحة لتعزيز التعاون والشراكة مع الشركات المطورة للألعاب الإلكترونية، حتى تتماشى منتجاتها مع احتياجات الأطفال، وتسد أي ثغرات يمكن أن تتسلل المخاطر من خلالها.

وأشارت إلى أن الملتقى يهدف إلى التثقيف الأسري والمجتمعي بإيجابيات وسلبيات الألعاب الإلكترونية، وسبل رصد المخاطر، وكيفية توفير الحماية اللازمة للأبناء، والدور المنوط بالأبوين، سواء داخل المنزل أو خارجه، ما يسهم في نهاية الأمر في الحد من الجريمة التي يمكن أن تحدث عبر الألعاب الإلكترونية.

وتحرص خدمة الأمين على تعزيز تواصلها الدائم مع الجمهور من خلال قنوات عدة، منها منصات التواصل الاجتماعي على بريد alameenservice@، إضافة إلى الخط الساخن المجاني على مدار الساعة 8004444، ما يتيح المجال للحريصين على استقرار وأمن الوطن لتقديم أية مقترحات أو ملاحظات أو معلومات بكل سهولة وسرية.