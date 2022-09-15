مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، خلال زيارة سموه إلى مقر القنصلية البريطانية في دبي.

وكان في استقبال سموه سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات، باتريك مودي، والقنصل العام للمملكة المتحدة في دبي والمفوض التجاري للشرق الأوسط، سيمون بيني.

وقد دوّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، كلمة في دفتر العزاء بالقنصلية، تقدم فيها بخالص التعازي والمواساة إلى الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والأسرة الملكية والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأشاد سموه خلال الزيارة بالإسهامات الجليلة للملكة الراحلة في خدمة وطنها وشعبها، ودورها البارز في توطيد العلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، التي تميزت بالاحترام المتبادل والتنسيق المستمر ضمن مختلف القضايا والمجالات.