طقس صحو مع فرصة سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية خصوصاً شمالاً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

كما توقع أن تكون حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:19 والمد الثاني عند الساعة 03:20 والجزر الأول عند الساعة 08:50 والثاني عند الساعة 21:06.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.