لجنة "الوطني الاتحادي" تبحث فى حلقة نقاشية تنظيم العمل التطوعي الخميس المقبل

تبحث لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي فى حلقة نقاشية افتراضية بعنوان " تنظيم العمل التطوعي لاستطلاع آراء المختصين والجهات المنظمة للأعمال التطوعية وأفرد المجتمع حول موضوع تنظيم العمل التطوعي والذي سيتناول محوري نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، والمبادرات التي تدعم الأعمال التطوعية ومدى الرقابة عليها، وسيتم تضمين أبرز الملاحظات والمقترحات من قبل المشاركين في الحلقة في التقرير النهائي للجنة الذي سيتم مناقشته لاحقاً من قبل المجلس بحضور ممثلي الحكومة.

كما تناقش الجلسة التي تعقد بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي .. تعزيز العمل التطوعي وذلك للتعرف على مدى وعي أفراد المجتمع بثقافة العمل التطوعي وتشجيعهم على الخدمة المجتمعية العامة لتعزيز قيم الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى التعرف على المبادرات التي تدعم الأعمال التطوعية على المستوى الحكومي والمحلي والخاص والإشكاليات المتعلقة بها ومدى الرقابة على الأعمال التطوعية وجهود التنسيق بين الجهات المنظمة للأعمال التطوعية.

وتناقش اللجنة موضوع تنظيم العمل التطوعي وفق محاور استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في شأن تعزيز العمل التطوعي، ودور الوزارة في تنظيم ومراقبة الاعمال التطوعية، والتنسيق بين الوزارة والجهات المنظمة للعمل التطوعي في شأن تنظيم العمل التطوعي على مستوى الدولة.

وتضم لجنة الشؤون الاجتماعية في عضويتها سعادة كل من د.حواء سعيد الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، و حميد علي العبار الشامسي، وعائشة محمد سعيد الملا ، ومحمد عيسى عبيد الكشف، ومريم ماجد خلفان بن ثنيه، و د. موزه محمد حمرور العامري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.