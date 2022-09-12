"بلدية عجمان": إغلاق 3 حدائق وممشى المارينا اليوم لأعمال رد المبيدات الحشرية

المصدر:
  • مينا غالي- عجمان
التاريخ:

أفادت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بإغلاق حدائق غرفة عجمان والنعيمية والراشدية وممشى المارينا، اليوم الإثنين، لأعمال رش المبيدات الحشرية.

وقالت البلدية في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "إنه تقرر خضوع حديقة غرفة عجمان والنعيمية والراشدية وممشى المارينا لأعمال رش المبيدات الحشرية، اليوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2022، وستعود الحديقة لاستقبالكم مجدداً يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2022."

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