"بلدية عجمان": إغلاق 3 حدائق وممشى المارينا اليوم لأعمال رد المبيدات الحشرية

أفادت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بإغلاق حدائق غرفة عجمان والنعيمية والراشدية وممشى المارينا، اليوم الإثنين، لأعمال رش المبيدات الحشرية.

وقالت البلدية في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "إنه تقرر خضوع حديقة غرفة عجمان والنعيمية والراشدية وممشى المارينا لأعمال رش المبيدات الحشرية، اليوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2022، وستعود الحديقة لاستقبالكم مجدداً يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2022."