محمد بن زايد: نسعى إلى جعل الإمارات وجهة عالمية رئيسية في علوم الفضاء ومشاريعه

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، استضافة الإمارات “حوار أبوظبي للفضاء” في ديسمبر المقبل “بهدف صياغة سياسات دولية جديدة في مجال الفضاء وقيادة حوار عالمي حول أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع”.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه على شبكة “تويتر”: نسعى إلى جعل الإمارات وجهة عالمية رئيسية في علوم الفضاء ومشاريعه.