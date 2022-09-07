الإمارات تطلب من «نتفليكس» إزالة المحتوى «المخالف» الموجّه للأطفال

طلبت الإمارات من منصة «نتفليكس»، إزالة «المحتوى المخالف للضوابط في الدولة والمتعارض مع القيم المجتمعية، خصوصاً المحتوى الموجّه للأطفال»، وذلك بالتزامن مع طلب مماثل تقدم به مسؤولو الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون.

ووفقاً لبيان مشترك أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، ومكتب تنظيم الإعلام في الدولة، فسيتم تطبيق الإجراءات اللازمة في حال بث أي مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

وجاء في البيان: «لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نتفليكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دولة الإمارات والمتعارض مع القيم المجتمعية في الدولة»، مضيفاً: «وقد تم التواصل مع منصة (نتفليكس) لإزالة هذا المحتوى، خصوصاً الموجّه لفئة الأطفال، وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام بمتابعة ما تبثه المنصة خلال الفترة المقبلة، ومدى التزامها بضوابط البث في دولة الإمارات، وتطبيق الإجراءات اللازمة في حال بث أي مواد تتعارض مع قيم المجتمع ولا تتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة».

إلى ذلك، عقدت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعاً أصدرت على إثره بياناً أكدت فيه التواصل مع منصة «نتفليكس» لإزالة المحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، والذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية. وأكدت أنه في حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.