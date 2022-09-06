بالتفاصيل.. فتح باب ترشيحات جائزة أبوظبي لتكريم المواطنين والمقيمين "الإيجابيين"

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، فتح باب الترشح لجائزة أبوظبي، التي تستهدف تكريم المواطنين والمقيمين الذين يقدّمون مساهمات إيجابية في المجتمع، حيث يتم الفوز بالجائزة استناداً إلى الأعمال الجليلة، وليس إلى عدد الترشيحات التي يحصل عليها المترشح.

ودعت إدارة الجائزة سكان إمارة أبوظبي كافة من مختلف الأعمار والجنسيات، فضلاً عن غير المقيمين في الإمارة، إلى المشاركة في ترشيح أشخاص أسهموا في خدمة المجتمع ودعمه، سواءً من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة http://abudhabiawards.ae أو الاتصال بالرقم 3331 800، لافتة إلى أن الترشيح يشمل المواطنين والمقيمين وغير المقيمين في إمارة أبوظبي من أصحاب الأعمال الخيّرة التي عادت بالنفع على الإمارة، كما يشمل المواطنين من أصحاب الأعمال الخيّرة دولياً.

ووفقاً للموقع الرسمي للجائزة، لا توجد فئات محددة لجائزة أبوظبي، إذ يتم في كل دورة، منح الجائزة لأشخاص أسهموا في نهضة المجتمع في مختلف القطاعات المتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصل المكرمون السابقون على الجائزة لأعمالهم الخيّرة في قطاعات مثل الصحة والتعليم والبيئة والأعمال التطوعية، وغير ذلك، موضحة أن عملية تقييم المرشحين لجائزة أبوظبي تمر عبر أربع مراحل تتميز بالشفافية وذلك للمحافظة على نزاهة وقيمة الجائزة والحائزين عليها.

وذكرت أن المرحلة الأولى تشمل "جمع استمارات الترشيح"، إذ يتم جمع كافة نماذج المرشحين في المقر المركزي للترشيحات، حيث تجمع أسماء المرشحين والأعمال التي قاموا بها في قائمة واحدة، ويتم اعتبار الترشيحات المتكررة لشخص واحد على أنها ترشيح واحد، وهذا لأن جائزة أبوظبي لا تستقبل التصويت بل الترشيح فقط، بينما المرحلة الثانية تختص بـ"التصفية"، حيث يتم التأكد من صحة ودقة المعلومات ومصداقيتها ويتم إصدار قائمة قصيرة للمرشحين الذين لبوا معايير الجائزة.

وأشار الموقع إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن "البحث والتدقيق"، من خلال لجنة التقييم التي تقوم بإجراء عمليات التدقيق وتصدر تقريراً مفصلاً عن كل مرشح للجائزة، فيما تتعلّق المرحلة الرابعة بـ"اتخاذ القرار"، حيث تقوم اللجنة العليا للتقييم والتي تضم كبار الشخصيات ومسؤولين حكوميين وقيادات من مختلف القطاعات، بإجراء المزيد من التدقيق في القائمة القصيرة للمرشحين وتصدر النتيجة النهائية بأسماء المكرمين.

وأكد أن حملة الترشيح لجائزة أبوظبي تتوّج بحفل مميز تعلن فيه أسماء المكرمين، وتُعرض خلاله أعمال المكرمين في تقارير قصيرة مصورة تستعرض إنجازات كل منهم في المجتمع لتكون بذلك مصدراً لإلهام الجمهور. ويُبث الحفل مباشرة على قنوات أبوظبي.