مرونة كبيرة في الحصول على تأشيرة الإمارات.. ومدة البقاء بعد انتهاء الإقامة قد تمتد لـ 6 أشهر

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن الاستغناء رسميا عن نظام الكفيل كليا، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة التي سيبدأ العمل بها الشهر المقبل، والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل.

وكشفت خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم أنه ستكون هناك مرونة كبيرة في تلقي الخدمات والحصول على التأشيرة في زمن قياسي، فضلا عن تعديل مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو الغاء اقامته داخل الدولة المقررة بشهر، حيث قد تمتد إلى 6 أشهر.

وقالت الهيئة إنه يمكن لجميع الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المحدثة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي للتعرف على تلك المزايا والتقديم عليها من خلال الموقع والتطبيق ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة في الثالث من أكتوبر القادم.

وقال مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة اللواء خميس الكعبي، إن الهيئة تمكنت خلال فترة وجيزة من اتخاذ كافة الإجراءات لضمان التطبيق الناجح لمنظومة التأشيرات المحدثة والوفاء بكافة بالمتطلبات وإنجاز المعاملات في موعدها لإسعاد المتعاملين وتحسين رفاهية معيشتهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في الاستقرار والعيش والعمل في دولة الإمارات.

وتابع قائلاً: "توفر المنظومة المحدثة لتأشيرات الدخول أغراضاً وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، وبدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، مما يمنح الفرصة للزائرين والباحثين عمل لتحقيق طموحاتهم على أرض الإمارات والتنعم بحياة آمنة ومستقرة".