كيف تتصرف إذا فقدت جواز سفرك وتأشيرة الإقامة الإماراتية عليه؟

وجهت الحكومة الرقمية، المقيمين بدولة الإمارات، في حال فقدان جواز سفر داخل الدولة، بتقديم طلب إصدار جواز سفر جديد، وتثبيت تأشيرة الإقامة عليه مرة أخرى.

وبينت مجوعة من الارشادات في حال فقدان جواز السفر، منها إبلاغ أقرب مركز للشرطة من المكان الذي فقد فيه جواز سفرك، ولدى قسم الشرطة، تعبئة نموذج خاص للإبلاغ عن جوازات سفر مفقودة.

ونبهت إلى أنه إذا كان جواز السفر المفقود يعود لقاصر، على ولي الأمر (الكفيل) الإبلاغ عن فقدان جواز السفر في مركز الشرطة، وإذا كان جواز السفر المفقود لشخص يعمل تحت كفالة إحدى الشركات في الدولة، عليه تقديم رسالة إلى قسم الشرطة في الإمارة محل تأشيرة إقامته، يبلغ فيها عن فقدان جواز السفر.

ويجب أن تكون الرسالة مطبوعة على ورقة تحمل ترويسة الشركة (اسمها وعنوانها)، ويجب أيضا تزويد الشرطة بصورة من الرخصة التجارية، وبطاقة المنشأة للشركة.

وإذا كان جواز السفر المفقود لشخص على كفالة أسرته، عليه تقديم رسالة عن فقدان جواز السفر، موقعة من الكفيل، ومرفقة بصورة من جواز سفر الكفيل.

وفي دبي، ترتبط إجراءات فقدان جواز السفر بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومحاكم دبي.

وبعد استلام تقرير الشرطة الأولي، على فاقد جواز السفر مراجعة كل من المحكمة المعنية في الإمارة محل تأشيرة إقامته، كذلك النيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التي أصدرت تأشيرته السابقة وذلك لتوثيق البلاغ في سجلاتهم.

وبعد إتمام هذه المصادقات من الجهات أعلاه، على فاقد جواز السفر العودة مجدداً إلى قسم الشرطة التي تم الإبلاغ من خلاله، واستلام شهادة رسمية بفقدان جواز السفر.

وعند استلام الشهادة الرسمية بفقدان جواز السفر، على المتعامل مراجعة سفارة أو قنصلية بلده في دولة الإمارات، والتقدم بطلب إصدار جواز سفر جديد.

وعند إصدار جواز سفر جديد لك، يمكنك العودة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وطلب تثبيت تأشيرة الإقامة على جواز سفرك.

وتحمل تأشيرة الإقامة الجديدة نفس صلاحية القديمة وذلك في حال كانت سارية، أما إذا كانت منتهية الصلاحية فعندها ستقوم بإصدار تأشيرة إقامة جديدة بتاريخ صلاحية جديد، وفقاً للإجراءات المعمول بها.

وفي حال كانت الشخص مقيماً في دولة الإمارات وفي زيارة إلى دولته وفقد جواز سفره هناك، عليه اتباع الخطوات المطلوبة في بلده للإبلاغ عن فقدان جواز السفر، والتقدم بطلب لإصدار جواز سفر جديد.

وفي حال كان في زيارة لدولة ما، عليه التواصل مع سفارة دولته في تلك البلد لمعرفة ما يحتاجه للإبلاغ عن فقدان جواز السفر، والتقدم بطلب لإصدار جواز سفر آخر.

ووفقاً للمعلومات الواردة في موقع سفارة دولة الإمارات في لندن، على المسافرين الذين يحملون تأشيرة إقامة من دولة الإمارات وفقدوا جوازات سفرهم أثناء وجودهم في الخارج التقدم بطلب تصريح دخول للتمكن من العودة إلى دولة الإمارات.

ويصدر قسم الشؤون القنصلية تصاريح دخول لأصحاب الجوازات المفقودة أو المسروقة من غير الإماراتيين الذين تحمل جوازات سفرهم تأشيرات إقامة في دولة الإمارات لتمكينهم من العودة إلى الدولة.