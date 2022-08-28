راشد النعيمي: المرأة الإماراتية أصبحت مثالاً قائماً على الخروج عن المألوف

قال سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفي اليوم بالمرأة الإماراتية مقدرةً إنجازها وإبداعها ومثمنةً لأدوارها ومهامها في كل مجال من مجالات الحياة، مبيناً أن القيادة الحكيمة تولي اهتماماً لافتاً بالمرأة فقد مكنتها من تقلد المناصب العليا وآمنت بمواهبها ومهاراتها، وأكدت أنها شريكة النجاح ولا تقدم من الممكن أن يحدث بدونها، فهي صاحبة الأفكار النوعية والمبادرات الإيجابية.

وتابع سموه أن المرأة الإماراتية أصبحت نموذجاً يحتذى به ومثالاً قائماً على الخروج عن المألوف وتحدي الظروف، فلقد حجزت لها مكاناً متقدماً بين الصفوف، وقدمت وبادرت وأعطت وتحدت ورفعت اسم بلادها وأعلت راية الاتحاد ودونت الإنجازات وبينت أنها خير من يبدع ويبتكر وينجز.

وقال سموه إن الدولة تقدر المرأة في كل يوم، فالأيام المشرقة تصنعها طاقات مبدعة وكفاءات ملهمة، فهي المرأة العاملة والأم الحانية والأخت المعطاءة والابنة وشريكة النجاح وأساس التقدم، موضحاً أن الوالد المؤسس الشيخ زايد رحمه الله أوصى بالسيدات ومنحهن مكانة مرموقة، وسار على نهجه المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة الذي مكن المرأة من شغر أعلى المراتب، واليوم يمنح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله الضوء الأخضر لكل سيدة تمضي في درب الرفعة والازدهار.