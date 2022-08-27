لطيفة بنت محمد : المرأة الإماراتية مساهم أساسي في مسيرة التنمية

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي أن المرأةُ الإماراتية كانت ولا تزال ركيزةً مهمة من ركائز مجتمعنا ومساهماً أساسياً في مسيرة تنميته وتطويره و وتستمر اليوم في كتابة فصول مشرفة في رحلة نجاحها وتميزها وتواصل إثبات قدراتها وإمكاناتها، مُترجمةً تطلعاتها الطموحة إلى مكتسبات قيّمة وإنجازات عظيمة.

وقالت سموها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية " بينما نحتفل بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نستذكر جميع المساهمات القيمة لابنة الإمارات والمكانة الرائدة التي وصلت إليها في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ونحتفي بفخر واعتزاز بكل إنجاز حقّقته على الصعيدين الشخصي والمهني".

وأضافت " فما كان لكل هذه الخطوات الرائدة التي قطعتها المرأة الإماراتية أن تتحقق لولا دعم وتمكين قيادتنا الرشيدة، والبيئة المحفزة التي وفّرتها لابنة الإمارات، واستثمارها المتواصل في تطوير قدراتها وتمكينها على كافة الأصعدة، تحقيقاً لرؤيةٍ آمنت بالمرأة وبدورها الفاعل في المجتمع، وبأن الاستثمار في دعمها هو حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للأجيال القادمة".

وقالت سموها " في هذا اليوم أهنئ كل إماراتية، وكل امرأة تعيش على هذه الأرض الطيبة، الأم والأخت والزوجة والابنة، فبجهودهن وعطائهن الذي لا ينضب، نبني مجتمعنا وننهض بوطننا".