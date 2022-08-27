قائد شرطة الشارقة يمنح شارة التميز لأسرة عائشة المزروعي

كرم قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، في مقر القيادة، أسرة المرحومة العريف عائشة المزروعي، بحضور مدير عام الموارد والخدمات المساندة العميد عارف الشريف، وذلك تقديراً لجهودها الطيبة التي بذلتها خلال مسيرتها التي امتدت لسنوات في سلك العمل الشرطي.

وقال اللواء الشامسي خلال التكريم الذي يأتي تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية: إن المنتسبة كانت مثالاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل بكل ما يتطلبه من نزاهة والتزام وقيم عالية ومثل رفيعة، لافتاً إلى أهمية متابعة أوضاع أسر منتسبي القيادة المتوفين، والتواصل معهم في المناسبات كافة، بما يعزز قيم الانتماء والولاء الوظيفي لدى منتسبيها.

ومن جانبها، أعربت أسرة المكرَّمة عن شكرها وتقديرها لمبادرة شرطة الشارقة التي تعبر عن تقديرها لأبنائها، سواء أثناء الخدمة أو بعد انتهائها.