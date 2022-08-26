حديقة الحيوانات بالعين تستقطب كوادر نسائية مواطنه في مجالات نادرة

حققت حديقة الحيوانات بالعين خلال مسيرتها التي امتدت إلى 54 عاماً نقلة نوعية في استقطاب كوادر نسائية نادرة تفوقت فيها المرأة الإماراتية بجدارة في مجال

صون الطبيعة وحماية الحيوانات المهددة بالإنقراض وذلك بنسبة توطين بلغت 95 % من اجمالي الكوادر

النسائية.

وقد كانت الحديقة من المؤسسات الحكومية السباقة في دعم المرأة وتشجيعها على العمل في مجالات ميدانية فريدة

من نوعها؛ فكانت أول مدربة طيور جارحة إماراتية وملاحظات حيوانات وطبيبات وممرضات بيطريات

واخصائيات تغذية وبستنة وفنيات مختبرات وتشريح ، ومرشدات سياحة وسفاري وغيرها ، بالإضافة للوظائف

الإدارية والإشرافية في مجال حماية الحياة البرية ورعاية الحيوانات بمعدل (204) موظفة .

وأكد سعادة غانم مبارك الهاجري مديرعام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين إن إطلاق

شعار (واقع ملهم..مستقبل مستدام) ليوم المرأة الاماراتية 2022 يأتي تجسدياً حقيقاً لما قدمته المرأة الإماراتية منذ

نشأة دولتنا الغالية، فكانت السند والعماد جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في دعم مجالات التنمية الوطنية كافة،

فواقعها ملهم بما قدمته من إنجاز ومستقبلها مستدام بما ستحافظ عليه من نجاح ودعم لمسيرة دولة الإمارات

المحلية والدولية، وذلك في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو

الشيخة فاطمة بن مبارك أم الإمارات حفظهما الله، الأمر الذي هيأ كل مقومات النجاح والإبداع للمرأة الإماراتية

محققة إنجازات ونجاحات على مدار العقود الماضية من عمر الدولة."