تعديل نظام التأمين الصحي لموظفي حكومة عجمان

أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أمس، قراراً بتعديل نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان، بحيث يطبق النظام على موظفي الجهات الحكومية المحلية كافة في الإمارة، ويستثنى منهم الموظف المُعين بعقد مؤقت.

وأجاز القرار إضافة أي جهة داخل إمارة عجمان ليشملها نظام التأمين بموافقة كتابية من ممثل الحاكم، بناءً على توصية دائرة الموارد البشرية، ويجوز بموافقة كتابية من ممثل الحاكم إضافة أي شخص لتشمله وثيقة التأمين.

وحدد القرار المستفيدين من نظام التأمين، وهم: أولاً الموظف المواطن، حيث يستحق الموظف المواطن وعائلته التأمين الصحي بموجب النظام، ويستمر استحقاق أفراد عائلته للتأمين الصحي حتى انتهاء خدمة الموظف، أو انتهاء العلاقة الزوجية بالنسبة للزوج، أو عمل الابن أو بلوغه سن الـ21، أيهما أسبق، بالنسبة للأولاد الذكور ما لم يكن أحدهم مصاباً بعاهة أو إعاقة تحول بينه وبين العمل بموجب شهادة من الجهات المختصة في الدولة، أو في حال عمل الابنة أو زواجها، ما لم تترمل أو تُطلّق.

وأوضح القرار أنه في جميع الأحوال يشترط ألا يكون المؤمن عليه مشمولاً بأي نوع من أنواع التأمين الصحي لدى الحكومة.

وثانياً: الموظف غير المواطن، ويشمل موظفي الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة، ويحق له وزوجه وثلاثة أبناء بحد أقصى. وموظفي الدرجة الخامسة حتى الدرجة الثامنة، ويحق له وزوجه والأبناء بحد أقصى اثنان. وموظفي الدرجة التاسعة إلى الدرجة الـ10، ويحق له وزوجه فقط، وموظفي الدرجة الـ11 إلى الدرجة الـ14 للموظف فقط، وفقاً لمجموعة من الشروط، أهمها إصدار بطاقة تأمين صحي للموظف وعائلته بما يتوافق مع متطلبات الإقامات الصادرة عن السلطات المختصة في الدولة، بمن في ذلك الموظفون الحاصلون على الإقامة الذهبية، وألا يكون المؤمن عليه مشمولاً بأي من أنواع التأمين الصحي لأي جهة أخرى داخل الدولة، وألا يزيد عمر الأبناء على 18 عاماً، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً.