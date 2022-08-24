شرطة أبوظبي تستعد للعام الدراسي بخطة شاملة لتأمين سلامة الطلاب

كملت شرطة أبوظبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد "2022 - 2023 ميلادي" بخطة شاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتأمين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع عامة خصوصاً طلبة المدارس وذلك تحت شعار "السلامة المرورية لطلبة المدارس".

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات أن سلامة أبنائنا الطلبة أولوية قصوى ..مشيراً إلى عقد اجتماعات مع ‏مختلف الشركاء الاستراتيجيين، بهدف دعم ‏جهود ‏المحافظة على أمن وسلامة الطلبة والكوادر التعليمية، متمنياً أن يكون العام الدراسي الجديد عاماً سعيداً على ‏الطلبة ‏وأولياء الأمور.

وذكر أن الخطة تركز على تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، ودوريات رقباء السير‏ لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، إلى جانب التأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء النزول من المركبة وحتى الوصول إلى باب المدرسة، وذلك تحقيقاً لأهدافها المنسجمة مع الاستراتيجية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

ولفت إلى اهتمام المديرية بتكثيف برامج التوعية، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لمختلف فئات المجتمع، من مستخدمي الطريق، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة، وتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء توجههم لمدارسهم وعودتهم منها.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز على توعية السائقين، بأهمية الانتباه، أثناء قيادة مركباتهم، وخفض السرعات، بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، والتعاون مع عناصر دوريات المرور، في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، لتجنب وقوع الحوادث.

ودعا الأسر إلى الانتباه، أثناء نقل أبنائهم إلى المدارس، وعدم السماح لمن هم دون سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية، ومساعدتهم في عبور الشارع، فضلًا عن استخدام الأماكن المخصصة لوقوف المركبات عند المدارس، لتجنب عرقلة حركة السير، وتعليم الأبناء الطرق الصحيحة للصعود والنزول من الحافلة، وتحذيرهم من اللعب في الشارع، أثناء فترة انتظار الحافلات.

وحث سائقي الحافلات المدرسية على الوقوف في الأماكن المخصصة والآمنة، وإعطاء الطلبة الفرصة حتى يتمكنوا من الصعود إليها، والجلوس في المقاعد، والتأكد من نزولهم، وعدم الاقتراب، من الحافلات، قبل تحركها، كما دعتهم إلى عدم السرعة، أثناء قيادة الحافلة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية، للقيادة الآمنة أثناء الضباب، وترك مسافة أمان، والالتزام بفتح ذراع "قف" الجانبية عند صعود الطلبة ونزولهم منها.

وأكد ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع "قف" للحافلات، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بأمان، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق غرامة 500 درهم، و 6 نقاط مرورية، عند عدم التزام سائق الحافلة بفتح اشارة "قف"، أو عدم التزامه بتعليمات و إرشادات المرور، كما سيتم تطبيق غرامة قدرها 1000 درهم، و 10 نقاط مرورية، لعدم توقف السائقين، عند مشاهدة إشارة "قف"، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.