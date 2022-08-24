سرعة

اقترح سائقو مركبات يستخدمون الطريق الممتد من مركز «أوتليت مول دبي» باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، رفع سرعة الطريق من 120 إلى 140 كيلومتراً، إذ يضم الطريق ستة مسارات، ويعد من الطرق السريعة.

جِمال

يعاني سكان منطقة أم الدمن في دبي وجود جمال سائبة ترعى في طرقات المنطقة، وتقتات على بعض المزروعات أمام المساكن، ويناشدون المسؤولين في الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.

أسعار

طالب مقيمون، ممن تجاوزوا سن الـ60، الجهات المعنية، بوضع الآليات المناسبة، لحمل شركات التأمين على خفض أسعار وثائق التأمين الصحي الخاصة بهم، إذ تصل إلى مبالغ كبيرة، تتجاوز القدرة المالية لكثيرين منهم.

عروض

انتقد متسوقون ربط العديد من منافذ التجزئة ومراكز التسوق عروض التخفيضات على الملابس والأحذية بـ«الكميات»، على غرار «اشترِ اثنتين واحصل على الثالثة مجاناً» لافتين إلى أن هذه العروض تحرم الكثيرين الاستفادة منها.

تأمين

لاحظ ملاك مركبات أن هيئة التأمين لا تتلقى شكاوى ضد شركات التأمين إلا بعد مرور 10 أيام عمل من تاريخ الحادث، الأمر الذي يرتب عليهم التزامات مالية لتوفير مركبة بديلة، فضلاً عن أن شركات التأمين تستغل هذه المدة للمماطلة، خصوصاً أن البت في الشكاوى يتطلب أيام عمل طويلة أخرى.

انشغال

دعا قراء إلى تفعيل الكاميرات المثبتة في الطرقات لرصد مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة، خصوصاً في كتابة وقراءة الرسائل، بطريقة تشكل خطراً كبيراً على مستخدمي الطرق.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 050229951 مرفقاً بصورة حال توافرها.

sekeek@emaratalyoum.com