«زايد العليا» و«الرعاية الأسريّة» تتعاونان لتقديم خدمات إدارة الحالات الاجتماعية

وقّعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع هيئة الرعاية الأسريّة في أبوظبي بشأن التعاون المشترك، والتنسيق في ما بينهما في مجال تقديم خدمات إدارة الحالات الاجتماعية بمختلف أشكالها، وخدمات الوقاية والعلاج والتأهيل والتدريب، ومجالات تبادل البيانات عن أصحاب الهمم وأسرهم، تأكيداً على أهمية علاقات الشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية المباشرة للمستفيدين في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتحسين الخدمات التي يقدمها الطرفان للفئات الاجتماعية المستهدفة وتكاملها، وبما ينعكس إيجاباً على المجتمع بشكل عام، حيث تنص المذكرة على التعاون بين المؤسسة والهيئة في خدمات إعداد وتنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وخدمات البرامج التدريبية المتخصصة في مجال التعامل مع أصحاب الهمم، وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير المختلفة لذوي الاختصاص، واستحداث قنوات خاصة لأصحاب الهمم لتقديم البلاغات والشكاوى، فضلاً عن وضع الخطط المشتركة لأصحاب الهمم من كل الجوانب الاجتماعية والنفسية والتأهيلية وغيرها مما يدخل في اختصاص المؤسسة والهيئة.