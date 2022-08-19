مدير «إقامة دبي» يدعو طفلين إلى ختم جوازي سفرهما بنفسيهما.. فيديو

فاجأ مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، طفلين شقيقين بريطانيين، بالسماح لهما بدخول منصة مراقبة الجوازات في مطار دبي، لختم جوازي سفرهما بنفسيهما، في لفتة قوبلت بحالة من البهجة والسعادة.

وأفاد توماس ويليامز، والد الطفلين (إيزابيل - تسع سنوات، وتشارلز - ست سنوات)، بأن الأسرة كانت عائدة إلى دبي بعد إجازة قضتها في بريطانيا، وأثناء انتظارها أمام منصة مراقبة الجوازات، أبدى الطفلان فضولهما لمعرفة ما يقوم به ضباط وموظفو الهجرة داخل المنصة، وصادف ذلك مرور الفريق محمد المري في جولة تفتيشية لتفقد سير العمل بالإدارة داخل مطار دبي، فتبادل التحية مع الطفلين وفاجأهما باصطحابهما إلى الداخل، وشرح لهما الدور الذي يؤديه مسؤولو إدارة الجوازات، بل سمح لهما بختم جوازي سفرهما بنفسيهما.

وأكد والد الطفلين أنها كانت لفتة رائعة بكل المقاييس، وهي ليست غريبة على دبي، التي يعيش فيها مع زوجته (كلير) منذ 18 عاماً، حيث أنجبا طفليهما، معرباً عن تقديره البالغ للفريق محمد المري، ورجال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وأشار إلى أن مسؤولي مراقبة الجوازات في مطار دبي واجهة رائعة، بما يتمتعون به من لطف في التعامل مع المسافرين وسرعة في إنجاز المعاملات.